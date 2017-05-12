Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyun sektörünü meraklılarıyla buluşturan “e-Gameshow Oyun Yazılım ve Donanımları Fuarı”, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde kapılarını açtı. Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarda, turnuvalar, yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Fuara, HAVELSAN, Bilkent Cyberpark, Hacettepe Teknokent, ODTÜ Teknokent, TAV Havalimanları, TOGED, Red Bull ve TED Üniversitesi katılıyor.