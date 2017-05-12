Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik yazılımı şirketi Avast’ın bildirdiğine göre bu sabah Türkiye saatiyle 9’da başlayan saldırı, zararlı yazılımın hızla yayılması sonucunda, saatler içerisinde 57 binden fazla bilgisayarı etkiledi.

Şu anda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 74 ülkeye yayıldığı bilinen zararlı yazılım, WanaCrypt0r 2.0 adını taşıyor ve İngiltere’deki Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) yanı sıra, İspanya’nın en büyük telekomünikasyon şirketi olan Telefonica’yı da etkiledi.

BTK'DAN UYARI GELDİ

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan kişisel twitter hesabından Türkiye dahil 74 ülkeye siber saldırısı yapıldığını duyurdu.

Sayan, "Türkiye dahil 74 ülkeye büyük bir siber saldırı düzenleniyor. Ülkemizin siber Güvenlik Merkezi USOM ön alma operasyonlarına devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İnternet kullanıcılarını uyaran BTK Başkanı, "Dünyada yayılan Wcry zararlısından korunmak için Windows sistemleri ve antivirüsleri güncelleyin! Sisteminizi taratmayı ihmaletmeyin" paylaşımını yaptı.

TÜRKİYE'Yİ DE VURDU

İnternette yaşanan sıkıntının kaynağı belli oldu. Edinilen bilgilere göre şimdiye kadar en ağır İngiltere’de yaşanan siber saldırı Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Yetkililer sıkıntıların zararlı yazılım bulaşması ve yayılması nedeniyle olduğunu belirtirken kriz merkezinin aralıksız çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.