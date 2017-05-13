Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazılım firması olan Microsoft, son dönemde donanım alanında da faaliyet göstermeye başlamıştı. Telefon pazarına atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra giriş yapmaya yeltenen firma ne yazık ki istediğini bulamamıştı. Ancak masaüstü yazılım konusunda Microsoft'un yüzü Windows ile gülmeye devam ediyor. Windows 10 ile sil baştan yapan ve eski işletim sistemlerinden desteği birer birer kesen Microsoft, kullanıcıları en güncel Windows 10 sürümünü kullanmaya yönlendirmişti. Microsoft bu hamlesinde ne kadar başarılı olduğunu kullanım oranlarını açıklayarak kanıtladı. Açıklamalara göre Windows 10, 500 milyon kullanıcı sayısını devirmiş durumda. Microsoft'un ofis çözümü Office 365 ise 100 milyon kullanıcıya ulaşmış. Açıklanan verilerde, aylık 140 milyon kişinin Windows'un sesli asistanı Cortana'yı kullandığı da yer alıyor.