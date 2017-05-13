Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski piyasa profesyonellerinden Arif Ünver'in "Türkiye'nin yeni buluşma noktası, yüzde 100 yerli" sloganıyla bir yıl önce hayata geçirdiği Finkafe mikro blog platformu, Twitter'a rakip olmayı hedefliyor.

Sosyal medyada yerli atağı

Kuruluşundan bu yana 50 bin kullanıcıya ulaşan Finkafe, ilk etapta 20 farklı konu başlığı ile kullanıcılarına hizmet veriyor. Kullanıcıların, ilgilendiği konulara dair paylaşımlara hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bir mimariye sahip olan Finkafe'de, kullanıcılar, yazılı, görsel ve video formatında paylaşımlarda bulunabiliyor.

Kişisel veya gruplar halinde mesajlaşma avantajı da sunan Finkafe'de kullanıcılar, birkaç platform yerine tek bir platformdan çoklu imkanlara ulaşabiliyor.

Finkafe kullanıcıları, paylaşımlarını, Twitter'daki "tivit" yerine "fink atarak" takipçilerine ulaştırıyor.

Kullanıcıların kendilerini daha rahat ifade edebilmesi için 280 karakter kullanmaya izin veren Finkafe'de, cep telefonunun bildirilmesi halinde ise karakter sayısı 500'e çıkıyor.

Finkafe'yi hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri AŞ (Mobifin) Yönetim Kululu Başkanı Arif Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de know how'ı olmayan bir işe giriştiklerini, mühendislerin de kendileriyle birlikte bilgi sahibi olup gelişme fırsatı bulduğunu ve "kimsenin tecrübesi olmadığı işlerin tecrübeli ekibini" oluşturduklarını söyledi.

"Kullanıcı veri ve bilgilerini Türkiye sınırları içerisinde depoluyoruz"

Ünver, yerli ve milli sosyal medyanın sadece ülkedeki mühendislerin yazdığı kodlarla olmadığını belirterek, "Biz server'ları getirdik ve diğer sosyal medya platformlarının aksine kullanıcı bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki server'larda saklıyoruz. Türkiye sınırları içinde yaşayan vatandaşlara sosyal medya hizmeti verirken, kullanıcı veri ve bilgilerini de Türkiye sınırları içerisinde depoluyoruz." diye konuştu.

Bu işe girerken dünyada diğer sosyal medya platformlarındaki problemleri tespit edip bertaraf edecek açılımlar yaptıklarını ifade eden Ünver, tek bir kanalda herkesin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu yerine kişiselleştirilebilir platform oluşturduklarını, Finkafe'de kullanıcıların ilgilenmediği konuları görmemesi ve sadece istediği konular ile ilgili paylaşımları görmesi için filtreleme özelliği bulunduğunu anlattı.

Ünver, Finkafe'nin birinci yılını henüz doldurmasına karşın Avrupa'daki bazı ülkelerden talep aldıklarını belirterek, "Muhtemelen yaz aylarında anahtar teslim bazı Avrupa ülkelerine, onların belirleyeceği isimlerle bu sistemi kuracağız. Böylece teknoloji ihracatına da aracılık etmiş olacağız." dedi.

"Finkafe'ye 10 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık"

Şu ana kadar Finkafe'ye 10 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Ünver, pazarın büyüklüğünden dolayı altyapı ve personel için ilerleyen süreçte 50 milyon lirayı aşacak bir yatırım maliyetlerinin olacağını kaydetti.

Ünver, Finkafe'nin birinci yılını doldurmadan 50 binin üzerinde kullanıcıya ulaştığını, kullanıcı sayısında bu yılın sonunda 1 milyona yaklaşmayı, 2018'de de 10 milyonun üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

"Finkafe'de robot ve sahte hesap yok"

Ünver, robot hesaplara izin veren kapıları kapattıklarını belirterek, "Finkafe'de robot ve sahte hesap yok olmaz." dedi.

Finkafe'nin seviyeli, güvenli, eleştiriye sonuna kadar izin veren, hakarete mümkün mertebe engel olmaya çalışması nedeniyle çocuklar tarafından bile kullanabileceğini ifade eden Ünver, bir yılda 15 güncelleme yaptıklarını bildirdi.