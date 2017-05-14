Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cupertino'lu şirket Apple, popüler Gorilla Glass cam teknolojisinin arkasındaki ABD şirketi Corning Incorporated'a 200 milyon dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Apple'ın CFO Jeff Williams hareket hakkında yorum yaptı ve paranın, Corning Ar-Ge, sermaye ekipmanı ihtiyaçları ve son teknolojiye sahip cam işlemeye harcanacağını söyledi.

CFO Jeff Williams açıklamasında; “Corning, yenilik yapmaya devam eden ve Apple'ın uzun zamandır devam eden tedarikçilerinden biri olan mükemmel bir örnektir. Bu ortaklık 10 yıl önce ilk iPhone ile başladı ve bugün bir iPhone veya iPad satın alan dünyanın her yerindeki müşteriler, Amerika'da geliştirilen camlara dokunuyor. Yıllar boyunca yaptığımız işbirliğinden son derece gurur duyuyoruz ve bu kadar zengin yenilikçi imalat uygulamaları olan Corning'e daha fazla yatırım yapıyoruz.” dedi.

Orijinal iPhone'un piyasaya sürülmesinden bu yana, Apple ve Corning, sağlıklı bir stratejik ortaklığa kavuştu. Bununla birlikte, cömertliğin bu ani oluşumunun neyle alakalı olduğunu merak ediyorsanız, aslında Apple'ın yeni Gelişmiş Üretim Fonu'nun bir parçasıdır. Girişim birkaç gün önce Tim Cook tarafından ilan edildi ve birincil amacı, ABD merkezli imalat şirketleri ile en az 1 milyar dolarlık yatırım.