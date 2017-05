Türkiye Gazetesi

ŞÜPHESİZ kullanıcıları yeni bir tasarımla şaşırtması beklenen yegane model ise iPhone 8. Önümüzdeki Eylül ayına yetişip yetişmeyeceği konusunda halen tartışmaların yaşandığı iPhone 8'in Goldman Sachs'a göre fiyatı 999 dolar yani vergilerle yaklaşık 3800 TL civarında olacak.Business Insider'ın Goldman Sachs'tan Analist Simona Jankowski'nin müşterilerine ilettiği belirtilen bilgiye göre iPhone 8'in 128GB modelinin 999 dolar (3,568 TL) ve 256GB kapasiteli modelinin 1,099 dolar (3,926 TL) fiyat etiketine sahip olmasını bekleniyor.Fiyat doğruysa bu şimdiye dek çıkan "en pahalı iPhone" unvanını alacak. Zira bu satışta olan modele göre 130 dolar daha fazla.Goldman Sachs'a göre Apple'ın her yıl Eylül ayında düzenlediği etkinlikte açıklamasını beklediği modeller ve fiyatlar şöyle:

iPhone 8 (128 GB) - 999 $ (3,568 TL)

iPhone 7s Plus - 769 $ (2,747 TL)

iPhone 7 - 649 $ (2,318 TL)

TÜRKİYE'DE OLASI IPHONE 8 FİYATLARI

Ancak 999 dolarlık fiyat etiketi ABD satış fiyatı. Yine de bu bilgi Türkiye satış fiyatı hakkında bir ipucu verebilir. Aşağıda iki ülkede şu anki iPhone 7 Plus Gümüş renk 128 GB satış fiyatlarına baktığımızda aradaki farkın yaklaşık 1850 TL olduğu görülüyor. (12 Mayıs döviz kurları göz önüne alınarak*) iPhone 7 Plus Gümüş 128 GB – Amerika Fiyatı (869$ + %7 KDV) 3,320 TL iPhone 7 Plus Gümüş 128 GB – Türkiye Fiyatı 4,949 TL (1,386$ KDV Dahil) Bu farka göre tahminen 128 GB iPhone 8'in Türkiye'de vergiler dahil 5,650 TL civarında olması beklenebilir. 256 GB modeli ise 6000 TL civarında fiyat etiketine sahip olması olası. Halihazırda iPhone 7 Plus 256 GB modeli zaten 5,449 TL'ye satılıyor. Yeni tasarıma sahip bir modelde fiyat artışı bu açıdan şaşırtıcı olmayabilir. Her ne kadar iPhone 8'in bu yıla yetişmemesi ihtimali üzerinde halen konuşmalar devam etse bile Goldman'a göre yeni modeller için kalan 4 ayda Apple'ın tasarıma karar verip ilerlemeye başladı. Fiyatın artışındaki kilit noktalardan ilki ve en önemlisi yeni iPhone'un yüksek maliyetli bileşenleri.

5.8 inç OLED ekran (35 dolar+)

Çerçevesiz tasarım, tam boy ekran 3D algılama (20 dolar+)

Daha iyi, daha hızlı NAND / DRAM bellek (16 ila 29 dolar +)

128GB'dan başlayan kapasite (şu an 32GB'tan başlıyor) ve A11 işlemci

Biyometrik kimlik doğrulama var ve önde düğme yok

Bir diğer konu ise tüketicilerin daha küçük modeller yerine daha büyük ve dolayısıyla daha pahalı iPhone modellerini tercih etmeleri. Goldman, iPhone 7 Plus ile iPhone sürümleri içinde ilk kez satışların çoğunluğunu oluşturduğunu da tahmin ediyor. Etkinliğe dek daha neler ortaya çıkacak bilinmez ancak bu yıl bir iPhone 8 duyurulması ancak piyasaya çıkmaması durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Apple'ın üzerindeki geliştirme ve yenilik baskısı oldukça ağır. Apple'dan şaşırtan sıra dışı bir özellik bekleyen tüketiciler için bu, satın alma kararını etkileyecek bir faktör. Bu yüzden fiyat aralığı yukarı çıksa dahi modeli tercih edeceklerin sayısı düşmeyebilir. Ancak fiyat artışı ve buna rağmen "wow" faktörü dediğimiz gibi bir etki de olmazsa o zaman Apple'ın iPhone 8'i tıpkı Apple Watch'u Eylül 2014'te duyurup Nisan 2015'te satışa çıkarması gibi bir erteleme yapması beklenebilir.