Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google ana sayfasındaki "doodle" olarak adlandırılan logoda, bir anne olarak betimlenen kaktüs ile çocuğunun hareketli görüntüleri yer aldı.Logonun üzerine tıklanmasıyla Anneler Günü'ne ilişkin bilgilere ve bugün yayımlanan haberlere ulaşılabiliyor."Doodle" uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.