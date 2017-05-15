Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Rekabet Kurumu, şirketin kullanıcıları, "Kişisel bilgilerini Facebook'la paylaşmazlarsa Whatsapp'ı kullanmaya devam edemeyeceklerine inandırdığına" hükmettti.

Şirketin tüketici haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle geçen yıl açılan soruşturmada, kullanıcılara hizmet koşullarını zorla kabul ettirdiğine karar verildi.

3 milyon euro para cezası kesilen şirketten yapılan açıklamada ise, İtalyan hükümetiyle işbirliğinin süreceği mesaji verildi. Şirket 2014'te Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.