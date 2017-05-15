Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık iki sene önce Çin’de imzaladıkları protokol ile yerli üretim, 4.5G ve 5G teknolojilerini geliştirmek amacıyla birlikte çalışmaya başlayan Turkcell ve Huawei, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin’de gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla imzalanan anlaşma çerçevesinde aralarındaki işbirliğinin kapsamını genişletme yolunda önemli bir adım attı. İki şirket önümüzdeki süreçte hem yerli teknoloji üretimi alanındaki çalışmalarını derinleştirecek hem de Türkiye’deki ortak AR-GE çalışmalarına hız verecek. İki şirket arasındaki işbirliği, akıllı şehir çözümlerinin yerli üretim ve yazılımlarla hayata geçirilmesi amacıyla ortak ekiplerin kurulmasını da hedefliyor.

İmza töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kurulmakta olan Yeni İpek Yolu’nun Türkiye’nin 31 trilyon dolarlık pazara erişmesi için çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Tüm çabamız Türkiye’nin her alanda yerli teknolojiler geliştiren bir ülke olması için. Yazılım sektörü de bu anlamda çok kritik öneme sahip. Yeni İpek Yolu ile 31 trilyon dolarlık bir pazara erişeceğiz ancak yeni dünyada yerli ve milli yazılımlarınız olmadan teknoloji geliştirmenin zor olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Bu nedenle Turkcell ve Huawei arasında imzalanan anlaşmanın Türkiye’de yerli teknoloji geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Tian Feng tarafından imzalanan anlaşma, yerli üretim, 4.5G ve 5G teknolojileri geliştirilmesi ve yenilikçi çözümler konusunda işbirliklerinin derinleştirilmesini amaçlıyor. Ayrıca Türkiye’deki ortak AR-GE çalışmalarını artırmayı hedefleyen anlaşma, iki şirketin Çin Yuanı cinsinden ticaret yapmasına yönelik çalışmalara başlanılmasını da öngörüyor. Türkiye’de yerli teknoloji geliştirilmesi amacıyla ortak ekipler kurulmasını kararlaştıran iki şirket, Nesnelerin İnterneti ile ilgili standardizasyon çalışmalarını da artık birlikte yürütecek. Nesnelerin İnterneti, özellikle akıllı şehir uygulamalarında kritik öneme sahip.

İmza töreninin ardından konu ile ilgili konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Turkcell olarak Türkiye’nin her alanda kendi teknolojilerini geliştiren ve üreten ülke konumuna gelmesi amacıyla uzun soluklu işbirlikleri yapıyoruz. 4.5G ve 5G’de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin sadece teknolojide değil ekonomide de yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bugün Huawei ile imza attığımız anlaşma ile yerli üretim, yazılım geliştirme, yenilikçi çözümler, standardizasyon, iki şirketin Çin Yuanı cinsinden ticaret yapması ve Türkiye’de ortak AR-GE faaliyetleri konusundaki çalışmalarımızın kapsamını genişletiyoruz. Ayrıca akıllı şehir çözümlerinde yapacağımız ortak çalışmalarla da, büyüyen şehirlerimiz için hayatı kolaylaştıracak yerli uygulamalar geliştireceğiz” dedi.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı Tian Feng ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Biz Huawei olarak Türkiye’yi Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir merkez olarak görüyoruz. Türkiye’nin güçlü ekonomisi ve yetenekli, genç ve dinamik insan kaynağına olan güvenimiz nedeniyle, dünyadaki ikinci büyük yazılım ve araştırma-geliştirme merkezimizi Türkiye’de kurduk. Türkiye’de yatırımlarımızı artıracağız. Huawei Türkiye Ar-Ge merkezimizin, ülkenin coğrafi avantajının da etkisi ile Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün Turkcell ile imzaladığımız mutabakat zaptı daha da derinleşen bir işbirliğine işaret ediyor. Günümüzde, teknoloji, yeni teknolojik alanlarla giderek daha da gelişmektedir. Turkcell'in önemli bir ortağı olarak, Türkiye bilişim sektörü ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkıda bulunacak 5G ve akıllı şehir çalışmaları da dahil olmak üzere en yeni teknolojiyi, en son Ar-Ge çıktılarını Türkiye'ye uygulamaya hazırız.”