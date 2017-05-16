Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbn-i Sina matematik, fizik, kimya ve tıp çalışmalarıyla sonra gelenlerin yolunu açtı. Arşimet suyun kaldırma gücünü, Newton yer çekimini, Kolomb Amerika kıtasını keşfetti. Nobel ödüllü Wilhelm Konrad, ismen çok meşhur olmasa da röntgeni tıp dünyasına kazandırdı. Birçok hastanın tedavisinde önemli rol oynadı. Liste uzun; Graham Bell, Nikola Tesla, Louis Pasteur, Albert Einstein…

Yeni nesil Steve Jobs’ı iyi tanır. Üniversite diplomasına sahip olmasa da, devrim niteliğinde işlere imza attı. Hayatımızı kolaylaştırdı. Evet; ABD patent dairesi başkanı çuvallamıştı. Keşifler ve parlak fikirler hayatlarımızın bir parçası. Bugün ‘insansız’ robotlarla çalışan fabrikalarda, ‘sürücüsüz’ giden otomobiller imal ediyorlar.



Teknoloji dünyası onun peşinde

1971 yılında Güney Afrika’da dünyaya gelen Elon Musk’ın hayatı ise enteresan başarılarla dolu. Tersi durumları “Başarısızda olabiliriz, eğer hep başarılı olsaydık yeterince yenilikçi olamazdık” diyerek açıklayan Musk, daha 12 yaşındayken bir video oyunu için kod yazdı ve karşılığında 500 dolar para kazandı. Fizik ve ekonomi mezunu olan dahi, yüksek lisansa başladığı ikinci gün okuldan ayrıldı. Kardeşiyle birlikte hazırladığı yazılımı 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse karşılığında AltaVista’ya sattı. Ardından geçen 3 sene içinde PayPal sistemini geliştirdi ve 1,5 milyar dolar gibi uçuk bir rakama eBay’a devretti. Artık parayla işi kalmamıştı…



Tesla, rakiplerini çoktan solladı

Elon Musk, başlarda tenkitlere maruz kalmış olsa da, bugün elektrikli araçlar ürettiği ‘TESLA’ piyasa değeri olarak Ford ve General Motors gibi rakiplerini çoktan geride bıraktı. Kurduğu ‘SpaceX’ uzay taşımacılık şirketiyle dalga geçen birçok eleştirmen, Musk’ın geliştirdiği PaYPal sayesinde internette güvenli alışveriş yapıyor. Fakat arada küçük bir fark var; artık hakkında şöyle yazılıyor: “O, günümüz teknolojisinin ve bilim dünyasının dâhi çocuğu.’’



Kafayı trafiğe taktı, araçları yer altına indirecek

Geçtiğimiz haftalarda TED konferansında bir konuşma yapan Elon Musk, şaşkın bakışlar altında yeni projesini anlattı. Yeni şirketi ‘The Boring Company’ tarafından geliştirilen proje, yer altı tünelleriyle insanları trafikten kurtaracak. Aslında bunun sinyallerini 2013 yılında veren Musk, San Francisco ve Los Angeles arasındaki mesafeyi yarım saate indiren tüp ulaşım sisteminden bahsetmişti. Gelen alaycı soruları da ‘’Projeyle ilgilenen olmazsa, bunu ben yaparım’’ diyerek cevaplamıştı.



Peki nasıl çalışacak?

Sistemde, şehrin belirli yerlerinde, aracınızı üstüne park edebileceğiniz platform bulunuyor. Sizi yolun altındaki tünele indirip hiç müdahaleye gerek kalmadan istediğiniz yere trafiğe girmeden götürüyor. Tamam kabul ediyorum, biraz çılgınca. Yer altını örümcek ağı gibi saran yollar inşa etmek kolay değil. Fakat; bundan bahseden kişinin kafasına koyduğunu yapan Elon Musk olduğunu unutmamak lazım. Şimdilik ABD için tasarlanmış gibi görünse de, aslında Musk’ın anlatmaya çalıştığı sistem ve yazılım. Amerikan basını başlarda projeyi hafife aldı, ancak son çıkan haberler enteresan. Mesela birçok belediye projeyle ilgileniyor ve hatta trafiğe kapatılan başkentlerde mantıklı bir çıkış yolu olarak değerlendiriyor. Sanırım yavaş yavaş projenin hayata geçtiğini hep birlikte göreceğiz.