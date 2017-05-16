Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı sistem, ilk kez milli olarak geliştirildi. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen OKİS, İHA'lara emniyetli ve hassas iniş ve kalkış imkanı veriyor.Ürettiği ileri teknoloji sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet veren Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi (OKİS), 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilendi.

Mevcut durumda yurt dışından tedarik edilen ve İHA'ların kalkış ve inişlerini kullanıcıdan bağımsız, tamamen otomatik olarak yapmasını sağlayan radar teknolojileri tabanlı sistem, ilk kez milli olarak geliştirildi.OKİS, İHA’lar üzerinde yer alan transponder ve anten içeren hava birimi ile pistte konuşlu tek darbe sorgulama radarının bulunduğu yer birimi olmak üzere 2 ana bileşenden oluşuyor.Söz konusu sistemin Hava Birimi, küçük boyut ve ağırlığı ile hemen her segmentte İHA’larda faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Yer Birimi ise takip ettiği OKİS Hava Birimi sayesinde İHA’nın 3 boyutlu (mesafe, yanca ve yükseliş) bilgilerini İHA Yer Kontrol İstasyonu’na göndererek araçların emniyetli ve hassas iniş ve kalkışına imkan sağlıyor.

HELİKOPTERLERE DE KATKI SAĞLAYACAK

Portatif bir yapıya sahip olma, 2 personel tarafından taşınabilme, kısa sürede kurulabilme ve sökülebilme özelliklerine sahip sistem, mevcut pistlerin her iki yönünden de kalkış ve inişe olanak tanıyor.

Ayrıca geliştirilen sistem, savaş zamanı İHA’ların otomatik kalkış ve iniş süreçlerinde güvenli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Sistem kötü hava koşullarında, gece ve gündüz durumlarında helikopter gibi insanlı hava araçlarının emniyetli iniş ve kalkış yeteneğini arttırmak amacıyla da kullanılabilecek.

İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİP

OKİS Proje Yöneticisi Serkan Çak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meteksan Savunma olarak TSK'ya milli, bağımsız ve özgün nitelikte yüksek teknoloji ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.OKİS'i, tamamen milli ve dünyadaki benzerleriyle rekabet edebilir olarak geliştirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Çak, "Öncelikle Türkiye’deki mevcut İHA platformları için kullanılmasını planladığımız bu sistemin, önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihracat potansiyeli taşıdığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.