İHA'ların iniş ve kalkışlarını otomatik olarak yapmasını sağlayan radar  teknolojileri tabanlı sistem, ilk kez milli olarak geliştirildi. Meteksan  Savunma tarafından geliştirilen OKİS, İHA'lara emniyetli ve hassas iniş ve kalkış  imkanı veriyor.Ürettiği ileri teknoloji sistemler ile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK)  hizmet veren  Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Otomatik Kalkış ve İniş  Sistemi (OKİS), 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017)  sergilendi.

Mevcut durumda yurt dışından tedarik edilen ve İHA'ların kalkış ve  inişlerini kullanıcıdan bağımsız, tamamen otomatik olarak yapmasını sağlayan  radar teknolojileri tabanlı sistem, ilk kez milli olarak geliştirildi.OKİS, İHA’lar üzerinde yer alan transponder ve anten içeren hava  birimi ile pistte konuşlu tek darbe sorgulama radarının bulunduğu yer birimi  olmak üzere 2 ana bileşenden oluşuyor.Söz konusu sistemin Hava Birimi, küçük boyut ve ağırlığı ile hemen her  segmentte İHA’larda faydalı yük kapasitesine önemli bir etkisi olmadan  kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Yer Birimi ise takip ettiği OKİS Hava  Birimi sayesinde İHA’nın 3 boyutlu (mesafe, yanca ve yükseliş) bilgilerini İHA  Yer Kontrol İstasyonu’na göndererek araçların emniyetli ve hassas iniş ve  kalkışına imkan sağlıyor.

HELİKOPTERLERE DE KATKI SAĞLAYACAK

Portatif bir yapıya sahip olma, 2 personel tarafından taşınabilme,  kısa sürede kurulabilme ve sökülebilme özelliklerine sahip sistem, mevcut  pistlerin her iki yönünden de kalkış ve inişe olanak tanıyor.

Ayrıca geliştirilen sistem, savaş zamanı İHA’ların otomatik kalkış ve  iniş süreçlerinde güvenli bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Sistem kötü hava  koşullarında, gece ve gündüz durumlarında helikopter gibi insanlı hava  araçlarının emniyetli iniş ve kalkış yeteneğini arttırmak amacıyla da  kullanılabilecek.

İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİP

OKİS Proje Yöneticisi Serkan Çak, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Meteksan Savunma olarak TSK'ya milli, bağımsız ve özgün nitelikte yüksek  teknoloji ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere yoğun bir çalışma  yürüttüklerini söyledi.OKİS'i, tamamen milli ve dünyadaki benzerleriyle rekabet edebilir  olarak geliştirmiş olmaktan dolayı gurur duyduklarını vurgulayan Çak, "Öncelikle  Türkiye’deki mevcut İHA platformları için kullanılmasını planladığımız bu  sistemin, önümüzdeki dönemde yurt dışına da ihracat potansiyeli taşıdığına  inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.