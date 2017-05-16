Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’lerden dev sanayi kuruluşlarına kadar ticaret hayatının en büyük sorunları arasında yer olan pazar arayışını sona erdiren portal, tek dijital fuar olma özelliğini taşıyor.

Makine ve Teknoloji Fuarı…

Nettexpo.com tarafından 17 Temmuz – 17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Makine ve Teknolojileri fuarı dijital ortamda hazırlıklarına başladı. Portal üzerinden düzenlenen fuarda sanayi kuruluşları normal bir fuar alanı gibi ürünlerini, fabrikalarını 360 derece gezi imkanı ile tanıtma fırsatı buluyor.

Firma yetkililerinin kartvizitlerini QR kodu ile gönderme kolaylığının da sunulduğu fuarda iletişim kanallarının güçlü bir şekilde kullanıldığı bilgilendirme sistemi de kurulmuştur.

Dünya Elinizin Altında…

Ziyaretçiler dünyanın her hangi bir yerinden tablet, telefon ve pc üzerinden dijital olarak istedikleri hall’ de gezme imkanının yanı sıra firma logolorı üzerinden de istedikleri firmayı ziyaret ederek bilgi alma fırsatını yakalıyor

Aynı anda 5 kişinin görüntülü konuşabileceği interaktif toplantı imkanı sayesinde uzak mesafelerin dezavantajını ortadan kaldırmayı hedefleyen Nettexpo.com da şirketler, ziyaretçilerine e-katalog sunabilecek ve dileyen bu katalogu PDF formatında da indirme imkanı bulunacak.

Sosyal Medya Gücü…

Portal üzerinden sunulan ayrıcalıkların tüm dünyada duyurulacağı ve yurt dışından da katılımların sağlanacağı dijital fuar için iletişim kanallarının tümünün kullanılması hedefleniyor.

Sadece Türkiye’ de değil, Dünya genelinde de hedeflenen pazarların elde edilmesini sağlamak amacı ile ülkelerin basın kuruluşlarında da yayınlanacak reklamlarla dijital fuar tüm dünya ya taşınacak.

Fuarı sanal ortama taşıyan Nettexpo, günümüz iletişim araçlarının en güçlüsü haline gelen sosyal medyayı da aktif şekilde kullanarak dünya çapında sosyal medyada yapılacak çalışma ile katılımcı ve ziyaretçi sayısında artış sağlamayı planlamaktadır.

%70 Devlet Desteği…

Fuar merkezlerindeki bir fuara göre yüz misli daha fazla ziyaretçiyi online ortamda buluşturmaya hazırlanan dijital fuar sayesinde şirketlerin yüzde 99 tasarruf etmesi hedeflenmiştir. Fuarlara harcanan paranın yüzde 10’luk kısmı ile portala giriş yapan şirketler, yapmış oldukları harcamanın yüzde 70’lik kısmını devlet teşviki kapsamında geri alarak daha ekonomik şartlarda daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı bulacaktır.

Metropolitan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metehan Ömer Solak, normal fuarda yapılan nakliye, yolculuk, konaklama, yemek, hostes, stand, promosyon ve ikram gibi masrafları sıfıra indirdiğini, katılımcıların yapacağı harcamanın yüzde 70'lik kısmının devlet teşviki olduğundan şirketlerin neredeyse hiçbir masraf yapmadan ürünlerini sergileyebileceğini aktardı.