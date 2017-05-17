Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarımsal olarak U Ultra ve U Play modellerinin "akışkan cam" tasarım anlayışını yansıtan telefon, yeni Edge Sense özelliğiyle birlikte "sıkılabilen" metal bölümleriyle bugüne kadar hiç görmediğimiz bir deneyim sunuyor.

Bu özelliği biraz örnekle açıklandıracak olursak, telefonun alt yanlarına baskı yaptığınızda herhangi bir uygulamanın açılmasını veya kamera açıkken telefonu sıkarak selfie çekebilmesi gibi işlevlere olanak tanıyor. Bu özellik, Sense arayüzü içerisinden özelleştirilebiliyor.

TASARIM TARAFINDA CİHAZIN P67&NBSP;SERTİFİKASI İLE SUYA VE TOZA DAYANIKLI OLDUĞUNU BELİRTELİM

U Ultra ve HTC Bolt modellerindeki gibi 3.5 mm kulaklık girişinden mahrum olan HTC U11, kutu içeriğinden HTC USonic USB-Type C kulaklıkları ile birlikte çıkıyor. Aktif gürültü engelleyici özelliğine sahip kulaklığın, oldukça üst seviye olduğu belirtiliyor.

Teknik özellik tarafında 5.5 inç Quad HD SuperLCD 5 ekran ile gelen telefon, gücünü Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alıyor.

Bu işlemcinin yanı sıra 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan telefonun bir de 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan bir farklı varyasyonu daha olacak.

Bu sefer arka tarafında "Ultrapixel 3" olarak lanse edilen F/1.7 diyafram değerine sahip 12 MP arka kamera ile gelen cihaz, çok daha hızlı otomatik odaklama ve geliştirilmiş HDR vadediyor. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak cihazda 3000 mAh kapasiteli pilin yer aldığını da belirtelim.

HTC U11 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Shift deletenin haberine göre Mayıs ayı sonuna doğru satışa çıkacak telefon 649 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak HTC U11'in ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı henüz bilinmiyor.