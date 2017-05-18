Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Beyaz Eşya Ürün Grubu imaj kampanyası kapsamında ‘Kendim için, ülkem için, geleceğim için… Gururla’ söylemine sahip beş film hazırlandı. Dual’in (Boran Güney & Erhan Yürük) yönettiği filmler televizyonun yanı sıra gazete, dergi, sinema, dijital, sosyal medya ve açıkhava reklamlarıyla da hedef kitlesiyle buluşacak.

5 Şehir 5 Kadın 5 Yaşam

Beş farklı şehirde beş farklı insan hikâyesinin anlatıldığı kampanyanın ilk iki filmi İzmir ve Tekirdağ/Çorlu’da çekildi.

Çekimleri İzmir’de tamamlanan ilk film Vestel’in ihracat gücünü odağına alıyor. Türkiye özlemiyle Almanya’da büyüyen genç bir kadının ülkesine dönüşüyle başlayan film, Vestel’de işe girişini ve bin bir emekle ürettiği teknolojilerin dünyanın dört bir yanına ulaşmasından duyduğu gururu konu alıyor. Vestelli kadın, küçüklüğünde yaşadığı duyguları kendi gibi memleket özlemiyle büyüyen insanlara yaşattığı için mutlu oluyor ve gururlanıyor.

Serinin Tekirdağ/Çorlu’da çekilen ikinci filminde ise, Türkiye’nin geniş aile yapısına göz kırpılıyor. Bu defa ön planda Vestel’in geniş hacimli buzdolabı bulunuyor. Kalabalık bir ailede büyüyen Vestel bayisi bir kadının, kendi gibi geniş ailelere kalpten dokunuşunu hissediyor ve Vestelli kadının yaşadığı mutluluğu ve gururu görüyoruz. Her iki film ‘Kendim için, ülkem için geleceğim için… Gururla” sloganıyla sona eriyor.