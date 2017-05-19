Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gündemde olan WannaCry virüsünün başımızı yeterince ağrıtması yetmediği gibi bu günlerlerde de internette çalınmış milyonlarca şifre dolaşmakta. Güvenlik araştırma merkezi MacKeeper'ın bugünkü raporunda büyük bir veritabanının internete sızdırıldığı belirtildi. Bu veritabanının büyük bir kısmı şifrelerden oluşuyor. Bu gibi durumlardan korunmanız için alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor.

ŞİFRELERİNİZİ GÜÇLENDİRİN

En güçlü şifre bile ele geçirildiği zaman önemsiz olduğu için İnternet ortamında kullandığınız şifreleri mümkün olduğunca farklılaştırmalısınız. Yani kullandığınız her şifre birbirinden farklı olmalı. Bu birbirinden farklı birçok şifreyi bir şifre yöneticisi ile kaydedebilirsiniz. Fakat LastPass gibi şifre yöneticisi programlarda bile açıklar olabiliyor. Bu yüzden şifrelerinizi sıklıkla değiştirmelisiniz.

HESAPLARINIZI VERİTABANINDAN KONTROL EDİN

Hesaplarınızın güvenliğini kontrol edebileceğiniz bir site mevcut. Bu siteden E-Posta adreslerinizin veya kullanıcı adlarınızın bu sızdırılan veritabanında bulunmadığını görebilirsiniz. İsterseniz bu bağlantıdan siteye ulaşabilirsiniz.

Eğer hesaplarınızın güvenli olmadığını görürseniz paniklemeyin. Bu veritabanında bazı eski bilgilerde bulunuyor. Şifrelerinizi zaten yeni değiştirdiyseniz meraklanmanız gereken bir durum bulunmamakta. Fakat yinede şifrelerinizi değiştirmeniz yerinde olacaktır.

ADIMLI DOĞRULAMA KULLANIN

2 adımlı doğrulama İnternet'teki hesaplarınızı korumanın en iyi yolu olacaktır. Telefonunuza yükleyebileceğiniz Google Authenticator gibi programlar kullanarak hesaplarınızı güvenlik altına alabilirsiniz. 2 adımlı doğrulamayı kullandığınız takdirde hesabınıza giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifreniz dışında bir şifre daha gerekiyor. Bu şifre çoğunlukla 30 saniye boyunca geçerli şekilde Google Authenticator gibi doğrulayıcı programlar tarafından üretiliyor.

KULLANMADIĞINIZ HESAPLARINIZI SİLİN

Kullanmadığınız hesaplarınızı güvenlik sebebiyle silmelisiniz. Bu gibi hesaplar kullanmadığınız için siz farkında bile olmadan ele geçirilmiş olabilir. Şifreleriniz de hackerların eline geçtiği için bu şifrelerinizi diğer hesaplarınızda deneyebilirler.