Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında SMS’in yerini alan mesajlaşma platformu WhatsApp, getirdiği özelliklerle kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Lakin 2014 yılının kasım ayında kullanıcılarına sunduğu mavi tik özelliği, kimi kullanıcıları tarafından beğeni toparken kimi kullanıcıları tarafından büyük tepkiye neden oldu.

Bildiğiniz gibi popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ta, tek tik mesajın gönderildiğini, iki tik iletildiğini, mavi tik ise gönderilen mesajın okunduğunu ifade ediyor. Platformun bu özelliği ise kimsenin tahmin edemeyeceği bir kurumda kullanıldı.

WhatsApp’ın mavi tik özelliği Hindistan’ın Delhi Yüksek Mahkemesi’nde kullanıldı. Bir adam, davaya oğlunun, ailesinin ve ebeveynlerinin dahil olmamasını istedi ve karar kabul edildi. Lakin mahkeme, alınan kararın kişilere yasal olarak bildirilmesi gerektiğini ifade ederek, durumun zaman alacağını belirtti. Sonrasında alınan kararın ise hızlı olması için WhatsApp üzerinden bildirme kararı aldı ve platformun mavi tik özelliğini ise yasal makbuz belgesi olarak geçerli saydı.

Böylece popüler mesajlaşma platformunun ‘görüldü’ anlamına gelen bu özelliği resmi olarak kullanılmış oldu ve kurumun işlemini ciddi manada hızlandırmış oldu. Söz konusu yapılan işlemin dünyanın diğer ülkelerinin emsal alarak kullanması muhtemel görünüyor. Zira anlık iletişim ve güvenlik önlemleri konusunda oldukça başarılı olan platform, yakın zamanda bu tür işlemler için yaygın bir şekilde kullanılabilir.