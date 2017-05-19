Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu özellikle yoldaki kilometre taşları yerli yerine oturtulunca, daha büyük projeler için planlama yapmak da kolaylaşıyor. Aynı zamanda Google Takvim’inizdeki boş zamanları bloke ederek çok sayıda proje ve görevleri zamanında yerine getirmenizi sağlar. Todoist entegrasyonunu Google hesabınıza entegre ettikten sonra, zamanı geçmiş mevcut tüm görevler otomatik olarak Google Takvim’inize de eklenir (Sadece belirli görevleri eşleştirmek için de seçeneğiniz var. Hepsini aktarmak zorunda değilsiniz).

Todoist, IFTTT ya da diğer araçları kullanarak Google Takvim ile Todoist’i eşleştirebilen kullanıcıları sonsuz görev tekrarları oluşabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle bu işi yeni yöntemle halletmeniz, yerinde olacaktır. Bu özellik görev yöneticisinin ‘Akıllı Takvim’ özelliğini tamamlamasına da yardımcı olacaktır. ‘Akıllı Takvim’ bitirmek zorunda olduğunuz her şey için bitiş tarihi öneren, ‘derin öğrenme’ algoritmasına dayalı bir özelliktir. Söz konusu yapay zeka tarafından önerilen ‘bitiş tarihleri’ artık Google Takvim uygulamanızda da yer edinebilecekler.