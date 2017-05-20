Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Sağlığı için Kraliyet Topluluğu (RSPH) 14-24 yaş arasında 1.479 kişinin katılımıyla YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook ve Twitter'ın gençler üzerindeki etkisini araştırdı.

Araştırmada katılımcılara en sevdikleri sosyal paylaşım sitesi ve kaygı, depresyon, yalnızlık, korku ve dış görünüşle ilgili sorular sorularak her sitenin değerlendirilmesi istendi.

Araştırmanın sonucunda YouTube'un gençler üzerinde en olumlu etkiye neden olan site olduğu belirlendi. YouTube'u Twitter, Facebook ve Snapchat izlerken, Instagram'ın ruh sağlığı üzerinde en zararlı site olduğu saptandı.

YÜZDE 91'İ SOSYAL MEDYAYI KULLANIYOR

Gençlerinin yüzde 91'inin sosyal medyayı kullandığını ortaya koyan araştırma ile ilgili raporda, "Sosyal paylaşım siteleri alışkanlık yapmaları bakımından sigara ve alkolden daha tehlikeliler. 25 yaşından küçük gençlerde kaygı ve depresyon oranı yüzde 70'e yükseldi. Sosyal paylaşım siteleri kaygı, depresyon ve uyku bölünmelerine yol açıyor" ifadelerine yer verildi.