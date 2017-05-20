Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde ''Model Uçak ve Helikopter Festivali'' düzenlendi.

Havacılık tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte, 52 model uçak ve helikopter, Sivrihisar semalarında uçuş yaptı.

Model uçak ve helikopterlerin gösterileri, etkinliği izleyen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Festivalde ayrıca bisiklet yarışı ile planör ve paraşüt gösterileri de gerçekleşti.

Katılımcılara sertifikaların verildiği etkinliğin bazı bölümleri ise hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

Festivale, Eskişehir Valisi Azmi Çelik'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.