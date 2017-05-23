Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+ yaza hazır. Yenilenen arayüzüyle çok daha kolay kullanılan Turkcell, film arşivini iki katına çıkarırken, TV+ kullanıcıları yaz döneminde Oscar’lı filmler, gişe rekorları kıran yapımlar ile beyaz perdenin unutulmaz klasiklerine ek bir ücret ödemeden erişebilecek. Ayrıca Premier League, NBA, Eurosport, Discovery gibi dünyanın en değerli içeriklerini bünyesine ekleyen TV+’ta, kanal sayısı 62’si HD olmak üzere toplam 134’e çıktı. Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresi ise yaklaşık 7 kat arttı. Superonline fiber altyapısı sayesinde evlerde de kutu olarak yerini alan TV+’ın fiber altyapının olduğu bölgelerde kullanılma oranı yüzde 40’a, mobil ve kutu olmak üzere toplam aktif kullanıcı sayısı da 1 milyon 350 bine ulaştı.