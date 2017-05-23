Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baskı alanında dünya lideri HP, yeni nesil A3 MFP yazıcılarını Türkiye’de satışa çıkardı. HP’nin A3 MFP portföyünün tamamı (üç adet PageWide platformu ve 13 LaserJet platformu da dahil olmak üzere) 54 farklı stok kalemi halinde sunulacak. Yazacı pazarında yüzde 35’lik pay ile Türkiye lideri olduklarını belirten HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede “HP olarak bilişim dünyasının geleceğini güvenlik altına alacak kayda değer ilerlemeler yapmak için ön safta liderlik ediyoruz. HP olarak, yeni cihazlar ve yeniden düzenlenen Yönetilen Baskı Uzmanlığı bayi programımızla sektörün ofislere yönelik en gelişmiş A3 MFP ve A4 lazer baskı çözümlerini sunuyoruz” dedi. HP Türkiye Baskı Sistemleri Kategori Müdiresi Derya Özbek de “Büyük ölçekli ticari yazıcılarımızın bize kattığı engin bilgi sayesinde tasarımlarımızı geliştirdik, baskı hızını arttırdık ve daha düşük maliyette daha yüksek baskı kalitesini mümkün hâle getirdik” diye konuştu. HP PageWide cihazlar 2700 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla, yeni nesil HP A3 LaserJet MFP’ler ise 5.350 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla piyasaya sunuluyor.