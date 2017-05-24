Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram, insanların bir gönderiyi silip silmeyeceğine karar verme sürecinde alternatif olarak "arşiv" adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Sessiz sedasız gelen bu özellik sayesinde; gönderilerinizi silmek yerine arşivleyebilecek ve daha sonra profilinizden görüntüleyebileceksiniz.

Arşivlenen Instagram gönderilerini sadece kullanıcı kendi görüntüleyebilecek. Yani bir başka kullanıcının arşivlediği gönderileri görüntülemek mümkün olmayacak. Instagram'ın bu özelliğini kullanabilmek için uygulama marketlerinden en güncel halini indirmeniz gerekiyor