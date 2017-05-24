Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 24 Mayıs 2017 – Canon, Türkiye’nin de dahil olduğu 19 ülkede çok özel bir ödüle sahip fotoğraf yarışması başlattığını duyurdu. Fotoğraf makinası veya herhangi bir cihazla herhangi bir yerde çektiği fotoğrafı Instagram üzerinden paylaşanlar arasından bir kişi ‘365 gün yaz’ isimli yarışmanın kazananı olacak ve tüm yıl yazın peşinde koşabilecek. Canon, ‘Live For The Story’ kampanyasıyla her fotoğrafın arkasında müthiş bir hikaye olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Nasıl başvuruluyor?

İnsanları kendi hikayelerini bulmaya özendirecek fotoğraflara sahip olduğunu düşünen adaylar, en unutulmaz yaz hikayelerini @canoneurasia ve #LiveForTheStory etiketleriyle Instagram’da paylaşarak başvuracak. Yarışmaya katılmak için fotoğrafın altına en fazla 50 kelimelik bir kısa hikaye yazılacak. 17 Mayıs’ta başlayan yarışmaya katılım hakkı 28 Haziran’da sona erecek. Bu eşsiz ödül için başvurular Lenny Kravitz’in kızı ve oyuncu, prodüktör, müzisyen, hikaye anlatıcısı Zoe Kravitz ile bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Yazın peşinden koşacak

Başarılı olan aday dünyanın dört bir yanına seyahat ederek yaz mevsiminin peşinden koşacak, Lizbon’dan Melbourne’e, Rio de Janeiro’dan Barselona’ya kadar istediği şehirleri dolaşarak kendi yaz hikayesinin küratörlüğünü yapacak. Başvurular hikaye anlatma yeteneği, görsel çekicilik, orijinallik ve ilham kaynağı olma gibi çeşitli kriterler üzerinden değerlendirilecek. Şanslı kişi tur boyunca ilham verici hikayeler bulmak için özgürce kendi rotasını çizecek, çektiği fotoğraf ve hikayeleri yine Instagram üzerinden dünya ile paylaşacak.

Hediye neyi kapsıyor?

Şanslı kişi, toplam 33 bin Euro’luk bütçe ile ödüllendirilecek. Ödül dünya çapında, kendi ülkesine dönüş de dahil olmak üzere,7 adet ekonomi sınıfı uçuş biletini kapsıyor. Talihli kişi 6 destinasyonda 2’şer gecelik konaklama ve seyahat ettiği her ay için 1.500 Pound harçlık almaya da hak kazanıyor. Ayrıca kapsamlı bir seyahat sigortası da yapılıyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için:

http://www.canon.com.tr/live-for-the-story/

http://www.canon.com.tr/live-for-the-story/terms-and-conditions/