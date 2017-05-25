Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönemin çok kullanılan telefonlarından, yılan oyunuyla ünlü Nokia 3310, ilk defa satışına başlanmasından tam 17 yıl sonra tekrar İngiltere'de piyasaya çıktı.

İngiltere'de 49.99 sterlin'den (yaklaşık 230 TL) satılan telefonda bağlantı hızı 2.5G. Günümüzde akıllı telefonların bağlantı hızı ise genelde 3G ya da 4G arasında değişiyor.

ABD'DE SATILMAYACAK

Avrupa'da yazın satışa çıkacak olan telefonun fiyatı 59.99 euro olacak, ABD'de ise satılmayacak.

TEK FARKI ARKA KAMERASI

Yılan (Snake) oyununu içeren telefonun ekranı öncekinden daha büyük. Yeni modellerde, orijinalinde olmayan bir arka kamera bulunuyor.

"MİLENYUM GENCİNİN ELİNE VERİRSENİZ YANLIŞ OLUR"

BBC'ye konuşan teknoloji danışmanı Ben Wood, "Benim gibi biri için çok heyecanlı bir gelişme. Eğer bunu Snapchat'e bağımlı bir milenyum gencinin eline verirseniz, tabii ki yanlış telefon olur. Ancak İngiltere'de 20 milyon telefon, özelliği olmayan modellerden; ya da diğer bir isimle 'aptal telefon' diyebilirsiniz. Belirli boyuttaki bir piyasadan bahsediyoruz" diyor.

ÇOĞU YERDE TÜKENDİ

İngiltere'deki çoğu telefon bayii modelin şimdiden tükendiğini aktarıyor.

SINIRLI SAYIDA UYGULAMAYA ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Nokia 3310 orijinal işletim sistemi S30 ile piyasaya çıktı. Bu işletim sistemiyle internette dolaşabilseniz de Android ya da iOS telefonların aksine sınırlı sayıda uygulamaya erişim sağlayabiliyorsunuz. Kamerası ise iki megapiksel çözünürlüğe sahip.

HMD GLOBAL TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

Şubat ayında Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress) tanıtılan yeni Nokia 3310, daha önce Nokia için Android işletim sistemini içeren akıllı telefonlar üreten Finlandiyalı girişim HMD Global tarafından üretiliyor.

2005'DEN ÖNCE 126 MİLYON ÜRETİLMİŞTİ

Kullanıcılar arasında popüler olması ve dayanıklı bir model olarak görülmesi sebebiyle popüler olan Nokia 3310'dan 2005 yılında üretimine son verilmeden önce 126 milyon adet üretilmişti.

Efsaneleşen Yılan oyunun yüklü olacağı telefonun 22 saat konuşma kapasitesi var. Dört farklı renkte üretilen telefonun pili çıkarılabiliyor.