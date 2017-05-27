Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Mobile, MWC 2017 etkinliğinde merakla beklenen telefonu General Mobile GM 6'yı tanıtmıştı. Android One kapsamında üretilen General Mobile GM 6, Android'in en gücel sürümü Android 7.0 Nougat ile kutusundan çıkacağı gibi gelecek olan yeni güncellemeleri alacak olan ilk parti cihazlar arasında yer alıyor.



General Mobile GM 6 özellikleri ve fiyatı

5 inç boyutunda 1280 x 720 çözünürlüğünde ekran ile gelen General Mobile GM 6, Türkiye'de satışa sunuldu. 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6737T yonga setinden gücünü alan telefonda 3 GB RAM ve 32 GB ROM yer alıyor. 0.2 saniyede hızlı parmak izi okuyan sensöre sahip olan General Mobile GM 6, kamera konusunda da iddialı.

General Mobile GM 6 modelinde 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera ye alıyor. 3.000 mAh'lık batarya ve FM radyo desteğine sahip telefonda 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, VoLTE, ViLTE ve VoWiFi gibi teknolojiler yer alıyor. General Mobile GM 6'nın fiyatı ise 1.099 TL olarak belirlenmiş durumda.