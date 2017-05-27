Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerinin, Google'ın Türkiye'deki reklam satışlarını İrlanda'dan faturalandırması nedeniyle cezayı kestiği söyleniyor. Google, 2009 yılında da aynı gerekçeden dolayı 71 milyon TL ceza almıştı.

Google, 2009 yılında aldığı cezadan sonra yine İrlanda'dan faturalandırma işlemi yapmaya devam etmiş. 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları içerisinde İrlanda üzerinden yapılan faturalandırma sonucu Maliye Bakanlığı Google'a, tam 300 milyon TL ceza kesmek durumunda kaldı.

2011 yılında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın 5. maddesine göre; Türkiye'de işyeri bulunduran Google, 2011 yılında Türkiye'de vergi mükellefi olmuştu. Ancak buna rağmen faturalandırılmanın İrlanda üzerinden yapılması Google'ın ceza almasına neden oldu.