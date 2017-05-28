Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takındığı agresif fiyat politikası sayesinde, akıllı telefon pazarında kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine erişen Xiaomi, yeni amiral gemisi modelini geçtiğimiz ay satışa sunmuştu. Xiaomi’nin Çin’de düzenlediği özel bir etkinlikte tanıtılan. Xiaomi Mi 6, özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Piyasadaki diğer Snapdragon 835’li modellere nazaran çok daha uygun bir fiyattan satışa sunulan Mi 6, şu aralar Çin’de yok satmaya devam ediyor.

Xiaomi, Mi 6 lansmanında seramik kaplama ve kamera çerçevesi altın kaplama olan özel bir versiyonun da duyurusunu yapmıştı. Çinli üretici geçtiğimiz gün bu modelin 23 Mayıs itibari ile Mi Store’dan online olarak satışa sunulacağını açıkladı. Bugün satışa sunulan seramik kaplı Xiaomi Mi 6 modelleri sadece saniyeler içerisinde tükendi.



Xiaomi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada seramik kaplı özel Mi 6 modelinin saniyeler içerisinde tükendiğini belirtirken, satılan adet konusunda bilgi vermedi. Bu arada bu özel versiyonun fiyatı normal Mi 6’dan 500 yen daha fazlaydı. 3000 yenlik (yaklaşık olarak 470 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulan bu özel versiyonun bir daha ne zaman stoklara geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.



Zira Xiaomi, Snapdragon 835 yonga setine duyulan talep nedeniyle, üretim bandında yonga seti sıkıntısı çekiyor. Ayrıca bu versiyonun Çin dışında satılıp satılmayacağı da henüz açıklanmadı.