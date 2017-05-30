Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Turkcell bireysel ve kurumsal hatlarının faydalanabildiği kampanya kapsamında, BiP üzerinden 5 farklı kişiye mesaj atan müşterilere 02.00-06.00 saatleri arasında geçerli 2GB internet paketi hediye edilirken, 50 kişiye mesaj atan müşteriler 10GB internet kazanıyor. Ayrıca BiP Keşfet bölümünde yer alan Ramazan Kanalı’nı takip edenler ay boyunca illere özel imsak ve iftar vakitleri, ramazana dair anlamlı sözler, günün iftar menüsü, günün yemek tarifi ve beslenme önerileri gibi birçok farklı içerik hakkında bilgi sahibi oluyor.