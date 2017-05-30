Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Global arama motorlarıyla iş birliğine giden “E-koruma.net”, dijital hukuk alanında yaşanan gelişmeler sayesinde haber kaynaklarına tek tek ulaşmak zorunda kalmadan, yasal yollarla istenmeyen haberleri kaldırıyor. Yılda 10 bine yakın kişi, kurum ve kuruluşun mahkemeye gittiğini belirten E-koruma.net Kurumsal İletişim Yöneticisi Esra Topal “Örneğin geçtiğimiz dönemlerde büyük bir içecek firmasına yapılmış olan karalama kampanyası gerçeği yansıtmamasına rağmen haksız rekabet oluşturarak hedef kitlesini yanıltıcı ve itibar zedeleyici imaj çizmişti. İnternette hakkınızda çıkmış olan bu tür haberlerin tespit, takip ve dava süreçleri uzman kişi ve kurumlar tarafından yapılmalıdır” dedi.