Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın Eylül ayında tanıtmasına kesin gözüye bakılan yeni iPhone modelinin Slashleaks ve Benjamin Geskin tarafından yeni şematik görseller internete yüklendi.

Görsellerde akıllı telefonun ön yüzünün tamamen ekran ile kaplı oluşu ve arka yüzde alt alta yer alan çift kamera dikkat çekiyor. Geskin geçtiğimiz günlerde iPhone 8'in tanıtılacağı tarihi açıklamıştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 8'in lansman tarihi sızdı. Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran teknoloji analisti Benjamin Geskin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı lansman tarihini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Geskin'in iddiasına göre, Apple'ın yeni iPhone lansmanı 17 Eylül'de gerçekleşecek. Aynı iddiaya göre, iPhone 8'in satışına 25 Eylül'de başlanacak.





APPLE'DAN YAPAY ZEKA ADIMI

Bloomberg'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Apple, iPhone ve iPad gibi mobil cihazlarında yapay zeka görevlerini yerine getirmesi için özel bir çip geliştiriyor.

Söz konusu çipin, iPhone'ların pil ömrünü ve genel performansını artırması bekleniyor.





Peki Apple'ın son iPhone modeli iPhone 8'in fiyatı ne olacak? iPhone 8 kullanıcılarına neler sunacak? İşte iPhone 8 ile ilgili sıkça dile getirilen iddialar...

Timothy Arcuri'ye göre, iPhone 8'de Android benzeri bir gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak.

En dikkat çeken iddia ise Apple'ın yıldönümüne özel iPhone serisindeki rakamlara son verecek olması.

Başka bir deyişle iPhone 7 ile bir devir kapamıyor. Yani iPhone 8 yerine iPhone Pro geliyor.





Teknoloji meraklılarını heyecanlandıran başka bir iddiaya göre, bu model tamamen dokunmatik ekrandan oluşacak.

iPhone Pro'da çok ince bir tasarım ve hızlı şarj olacak.

3 GB RAM'e ev sahipliği yapmasına kesin gözüyle bakılan modelde 16 MP kamera olması bekleniyor.

Su geçirmeyen yapıda olacağı da iddia edilen (Apple iPhone 7 ve 7 Plus'ta suya dayanıklılık özelliği getirmişti ama bu su geçirmez anlamına gelmiyor) telefonda kulaklık girişinin de olmayacağı konuşuluyor. Tasarımının ise neredeyse kusursuz olması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Apple'nın amiral gemisi iPhone'un yeni modeline ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, yatırım bankası Goldman Sachs iPhone 8'in ABD'de bin dolarla satışa çıkarılacağını iddia etmişti.

Aynı iddiaya göre, OLED ekran, wireless şarj, fiziksel home tuşunun ekrana taşınması ve kameraya gelecek yeni özellikler, iPhone 8'in maliyetini 100 ila 150 dolar arasında artıracak.

Peki en pahalı iPhone modeli hangi ülkede satılıyor?

Brezilya: 843 dolar

Kosta Rika: 852 dolar

Endonezya: 865 dolar

Norveç: 867 dolar

Bangladeş: 870 dolar

Guatemala: 889 dolar

Arjantin: 900 dolar

Dominik Cumhuriyeti: 965 dolar

Türkiye: Apple'ın son zammından sonra Türkiye'de en ucuz iPhone modeli (iPhone SE) 2 bin 399 TL'den (yaklaşık 645 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor. 'Linio Teknoloji Fiyat Endeksi'ne göre, Türkiye 17'inci sırada yer aldı.