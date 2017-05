Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca ulaşmak isteyen kadınlar için yeni bir uygulama geliştirdi. Kadınlara özel akıllı telefon uygulaması SiM, kişisel bakımdan astrolojiye, dekorasyondan çocuk bakımına kadınların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlayacak. SiM’de yer alan “Benim İçin” bölümünde, Tülin Şahin güzellik sırlarını paylaşacak; sağlıklı saçlar için bilgiler, uygulamalı günlük makyaj önerileri, moda, sağlıklı beslenme ve cilt bakımıyla ilgili tüyolar verecek. “Çocuğum için” bölümünde ise anneler; Pedagoji Derneği’nden onaylı içeriklerle çocuk gelişimi hakkında pratik bilgiler ve çocukların seveceği yemek tarifleriyle buluşurken, çocukları için de eğlenceli ve eğitici videolar bulacak. Kadınlar ayrıca Loreal, Koçtaş, Lidyana, Pakolino, Mustela, E-Bebek ve Memorial Hastanesi’nden uzmanların hazırladığı içeriklerle kendilerine ve ailelerine iyi gelecek öneriler elde edebilecek. SiM’den tüm operatör kullanıcıları faydalanırken, Turkcell aboneleri uygulama içinde yer alan tüm içerik ve videoları internet paketlerinden yemeden özgürce izleyebilecek.

Annelere rehber olacak bilgiler

Turkcell’deki akıllı cihaz penetrasyonunun yüzde 68’e ulaştığını söyleyen Turkcell Marka Yönetimi ve İletişim Direktörü Dilara Demir Kısakürek, şöyle konuştu: “İnternet artık hayatımızın her notasında. Kadınlar akıllı telefon kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak her türlü gelişmeyi öğrenmek ve paylaşmak istiyor. Sadece iş kadını değil, ev kadınlarında da bu trendi görüyoruz. Çocuklarıyla ilgili bir sorun olduğunda ya da mutfakta yemek yaparken internete danışıyorlar, ne giyecekleri, ne yapacakları, dekorasyon seçenekleri gibi milyonlarca bilgi için internette vakit harcıyorlar. Ancak hayatın yoğun temposunda doğru bilgiye ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Merak ettikleri soruların cevaplarına kolay ve hızlı ulaşmaları için kadınlara özel SiM’i geliştirdik. Özellikle annelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgilere kolay ve hızlı ulaşması bizim için çok önemli. Bu sebeple çocukların gelişimini takip ederken Pedagoji Derneği’nden onaylı pratik bilgilerle tüm anneleri buluşturmak istedik. Umuyoruz ki SiM tüm kadınlara iyi gelecek.”

‘Pohpohla Beni’ ile kendini iyi hisset

Kadınların akıllı telefon uygulaması SiM’in en eğlenceli bölümlerinden birisi de ‘Pohpohla Beni’ olacak. ‘Pohpohla Beni’ butonu ile SiM, kadınlara istedikleri her an tek bir tıkla iltifat edecek. Süsle-Paylaş fonksiyonu ile fotoğraf süsleme ve albüm yapma seçeneklerinin de bulunduğu uygulama ile kadınlar çocuklarının bilgilerini arşivleyebilecek, bebeklerin boy-kilo detayını girerek büyüme hızlarını takip edebilecek. SiM uygulaması, Apple Store ve Google Play üzerinden yüklenebiliyor.