Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ross Ulbricht ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

İpek Yolu ağının kurucusu Ross Ulbricht, iki yıl önce verilen ömür boyu hapis cezası kararına, mahkemede karşı çıkacağına dair sözler söylemişti. Fakat, buna karşı Amerika Birleşik Devletleri’nde mahkeme, internette uyuşturucu satışına olanak sağlayan Silk Road (İpek Yolu) sitesinin kurucusu Ross Ulbricht’i ömür boyu hapse mahkum etti. Hakim, siteden uyuşturucu satın alan altı kişinin öldüğünü ve Ulbricht’in, kendisine tehdit oluşturan beş kişiyi daha öldürmeye çalıştığını söyledi. Otuz bir yaşındaki Ulbricht aldığı ömür boyu hapis cezasının yaninda mahkemeye 184 milyon dolar ceza ödeyecek.

Silk Road Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdı

Ulbricht, uyuşturucu satışının yanında, kara para aklama ve ilgili komplo iddiaları ile yedi ayrı suçtan da hüküm giydi. Savcıya göre, Silk Road web sitesi sayesinde sokaklarda uyuşturucu pazarlayan yaklaşık 4 bin uyuşturucu satıcısı tezgahlarını sokaklardan internet ortamına taşıdı. Ulbricht bu alanda uyuşturucu satıcılarına pazar oluşturmuş, Arjantin’den Avustralya’ya, ABD’den Ukrayna’ya uzanan bir pazarda 100 binden fazla alıcıya ulaşmıştı.

Ayrıca savcılık makamı, Ulbricht’in siteyi özgürlük idealleriyle değil para için kurduğunu, site sayesinde kara para aklama ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığını savundu. Önceki senelerde farklı zamanlarda siteden uyuşturucu satın alan 6 kişi hayatını kaybetmişti, bu da ömür boyu hapis cezası kararında etkili oldu.

Kaynak: TeknoFormat