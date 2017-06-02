Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paylaşımları 7 gün içinde silmeyenlere 50 milyon euro para cezası

Bugün, Avrupa Komisyonu’nun doğruladığına göre, sosyal ağlarndaki nefret içerikli konuşmaların kaldırması için, Facebook, Twitter, Youtube ve Microsoft’a yönelik çağrıda bulunuldu. Dört şirket birlikte, verilen zaman aralığında bildirimlerin yüzde 51’ini gözden geçirerek, yüzde 40’lık bir iyileşme kaydetti. Bir gün içerisinde, bildirimlerin % 58’ine karşılık verme hedefine ulaşan tek sosyal ağ ise, Facebook’tu. Twitter ise, bildirimlerin yüzde 39’unu gözden geçirebildi. Youtube, bu yıl yüzde 42,6’sını inceleyerek geçen seneye göre düşüş yaşadı. Youtube geçen sene %60,8 bildirim incelemişti.

Adalet komisyon üyesi Vera Jourova’ya göre, sonuçlar “cesaret verici.” Ve, eylemlerin “doğru yönde atılmış önemli bir adım” olduğunu düşünüyor. Bununla beraber, para cezaları da başlatılıyor. Almanya’da Federal Meclis internette yalan haber ve nefret söylemi içeren paylaşımları 1 ile 7 gün arasında kaldırmayan şirketlere 50 milyon euro’ya kadar para cezası öngören yasa tasarısını kabul etti. Facebook ise, Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yalan haber yaymakla suçlanan 30 bin hesabı kapattı.

Kaynak: TeknoFormat