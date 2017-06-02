Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp, bazı telefon modellerini kara listeye alıyor.

Geçtiğimiz ocak ayın da popüler bazı eski telefonlara hizmet vermeyeceğini duyuran WhatsApp, aldığı kararı haziran sonunda uygulamaya geçiriyor. Kullanıcılarını daha çok etkileşim kazanması için cihazlarını yenilemesi gerektiğini ifade eden firma, zorda olsa kararın alınmasının doğru olacağı görüşünde.

30 Haziran itibari ile Android 2.0 ve iOS 7.0 sürümlerinden eski, BlackBerry OS, Nokia S40 ve S60 işletim sistemine sahip cihazlar Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp’ın kara listesine alınacak ve kullanımı engellenecek.

Söz konusu eski cihaz kullanıcılarının bir aydan daha az bir süreleri kaldığı hatırlatmakta fayda var. Zira telefon modellerini değiştirmeyen kullanıcılar 30 Haziran iti bari ile WhatsApp hizmetinden faydalanamayacaklar