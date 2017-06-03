Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google'dan yapılan açıklamada, Chrome'un yeni versiyonu sayesinde kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarında karşılarına çıkan reklamlarla otomatik oynamaya başlayan müzik ve görüntüleri engelleyebileceği belirtildi.

Öte yandan, internet sitesi sahiplerinin büyük kısmının reklam gelirleriyle kendi işlerini finanse ettiğine dikkat çekilirken, Google'ın reklamları filtrelemek için ücret isteyeceği ve bu ücretin yüzde 10'unu alacağı kaydedildi.

Buna göre, kullanıcıların ziyaret ettikleri internet sayfalarını tamamen reklamsız görmek için cüzi bir ücret ödeyeceği, ücret ödememeleri halinde ise internet sitelerinde sadece belli standartlara uyan reklamların gösterileceği ifade edildi.

Açıklamada, Google'ın internetteki reklamlar için daha iyi bir standart oluşturmayı amaçlayan "Coalition for Better Ads" adlı topluluğa katıldığı ve bu topluluğun standartlarına uymayan reklamların kullanıcılara gösterilmeyeceği bilgisine yer verildi.

Google'ın belirli kriterleri sağlamayan reklamları filtreleyerek kullanıcılara gösterilmeyeceği vurgulanırken, filtrelenen reklam sayısında belli bir sayıyı aşan sitelerde ise kullanıcılara hiçbir reklam gösterilmeyeceğinin altı çizildi.

Chrome'un yeni versiyonunun kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlar için kullanıma sunulacağı bildirildi.

Uzmanlar, üçüncü parti reklam engelleyici uygulamaların internet kullanıcıları arasında yaygınlaştığına işaret ederek, bunun şirketlerin reklam gelirlerine zarar verdiğini belirtti.