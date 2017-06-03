Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeren bir anlaşma olan Paris İklim Anlaşması, geleceğe yönelik büyük atılımları barındırıyordu.

Eski ABD Başkanı Obama'nın, "Trump yönetimi geleceği reddeden bir avuç topluluğa katıldı. Trump çok yanlış yönde ilerliyor" ifadelerinden sonra bir eleştiri de Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi.

Tim Cook resmi Twitter hesabından "#ParisAlarmement'ten çekilme kararı gezegenimiz için yanlış oldu. Apple, iklim değişikliği ile mücadele konusunda kararlıdır ve asla kararımızdan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde Tweet attı.

Bildiğiniz gibi Apple'ın "İklim değişikliğine karşı mücadeleye nasıl öncülük edebiliriz?" mottosu ile iklim değişikliğine karşı dünyayı korumak için projesi yer alıyor. Hatta Apple'ın sitesi üzerinde Çevre - İklim değişikliği adını verdiği bir bölüm de bulunuyor.

Tim Cook ve Apple'ın bu konu hakkında geri adım atmak gibi hiç niyeti yok gibi görünüyor. İlerleyen süreçte Trump yönetiminin Apple'a bu yüzden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.

ABD'nin dünyanın geleceği için çok büyük bir proje olan Paris İklim Değişikliği Anlaşması'ndan çekilme kararı tüm otoriteler tarafından çok yanlış bir tercih olarak tanımlanıyor.