Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pensilvanya'da Drexel Üniversitesinden bitki bilimci Richard McCourt, dinozorlar döneminden kalma canlı "Lychnothamnus barbatus" isimli yosuna Wisconsin ve Minnesota'da rastladıklarını açıkladı.

McCourt, 2012-2016 yılları arasında Wisconsin ve Minnesota çevresindeki 16 gölde rastladıkları yosunu ilk gördüklerinde diğer türlerden oldukça farklı olduğunu anladıklarını, bu yüzden yosun üzerinde DNA analizi yapıldığını kaydetti. DNA testi sonucunda yosunun dinozorlar döneminde yaşayan "Lychnothamnus barbatus" olduğunun tespit edildiğini vurgulayan McCourt, bu bitki türünün Kuzey Amerika'nın farklı bölgelerinde hayatta kalmış ve bu tarafa doğru ilerlemiş olabileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "American Journal of Botany" dergisinde yayımlandı.