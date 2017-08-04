Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

iPhone 7, PlayStation 4 ve Xbox 360 gibi teknolojik ürünleri piyasa değerinin çok altında getirip kullanıcılara satan Bim, teknoloji tutkunlarının kalbini çalmayı başarmıştı. Bim, şimdi de orijinal iPhone aksesuarlarını satmak için kolları sıvamış durumda.

Bim, 11 Ağustos 2017 tarihinde 1 metre uzunluğunda orijinal Lightning kabloyu 39,90 TL'ye, 2 metre uzunluğunda orijinal Lightning kabloyu ise 49,90 TL'ye satacak. EarPods kulaklık ise 55 TL'den tüketicilerin beğenisine sunulacak. Tahminlerimize göre iPhone sahipleri, 11 Ağustos sabahı Bim'in önünde uzun kuyruklar oluşturacak.

Apple'ın Apple Store'da 0,5 m uzunluğundaki Lightning kabloyu 89 TL'ye sattığını belirtelim. Aşağı yukarı Apple'ın fiyatına göre Bim'den iki adet 2 metre uzunluğunda Lightning kablo satın alabileceksiniz.