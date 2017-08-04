Bir dönemin popüler cihazları kapaklı telefonlar geri döndü. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kapaklı akıllı telefon ailesinin yeni üyesi tanıtıldı.

Bir döneme damgasını vuran kapaklı telefon furyasını yeni üyesi Leader 8'in özellikleri şöyle...

4.2 inç büyüklüğüne Full HD Super AMOLED ekran

4 GB RAM

64GB depolama alanı

Leader 8'de microSD kart desteği de unutulmamış. 

12 megapiksel arka kamera 

5 megapiksel ön kameraya 

2300 mAh kapasitesinde bir batarya

Leader 8'in boyutları 130.2 x 62.6 x 15.9 mm. ağırlığı ise 235 gram