Bir dönemin popüler cihazları kapaklı telefonlar geri döndü. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un kapaklı akıllı telefon ailesinin yeni üyesi tanıtıldı.
Bir döneme damgasını vuran kapaklı telefon furyasını yeni üyesi Leader 8'in özellikleri şöyle...
4.2 inç büyüklüğüne Full HD Super AMOLED ekran
4 GB RAM
64GB depolama alanı
Leader 8'de microSD kart desteği de unutulmamış.
12 megapiksel arka kamera
5 megapiksel ön kameraya
2300 mAh kapasitesinde bir batarya
Leader 8'in boyutları 130.2 x 62.6 x 15.9 mm. ağırlığı ise 235 gram