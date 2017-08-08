Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarını farklı bir şekilde kullanan Apple, şimdi farklı bir strateji izleyerek Instagram hesabını aktif olarak kullanma kararı aldı. Instagram'da sadece reklam yayınlayan Apple, resmi hesabı üzerinden iPhone ile çekilen fotoğrafları ve videoları bugünden itibaren paylaşmaya başladı. @Apple kullanıcı adı ile Instagram'da yer alan Apple, yayınladığı fotoğrafları çeken bazı sanatçılarla röportajlar yaptı ve bunu video galerileri için bir seslendirme parçası olarak kullandı.

iPhone ile çekilen fotoğrafların açıklamalarında ise fotoğrafların sırasına göre; fotoğrafçılar tarafından yapılan yorumlar yer alıyor. Apple, kullanıcıları #ShotoniPhone hashtagini kullanarak, iPhone ile çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmaya davet ediyor.