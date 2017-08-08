Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 72 milyon mobil kullanıcının bulunduğu Türkiye’de, cep telefonları en çok internete girmek için kullanılıyor. GfK ve DigitalTalks iş birliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, telefonları internete girmek dışında en fazla sırasıyla yüzde 70 oranında mesajlaşmak, yüzde 60 oranında fotoğraf veya video çekmek, yüzde 40 müzik dinlemek, yüzde 10 mailleri kontrol etmek ve yüzde 10 oranında ise oyun oynamak için kullanıyoruz. Araştırma cinsiyet açısından incelendiğinde, kadınların erkeklere oranla fotoğraf veya video çekmek konusunda daha fazla aktif olduğu görülüyor. Akıllı telefon sahibi olan kadınların yüzde 67’si telefonunu fotoğraf veya video çekmek için kullanırken erkeklerde ise bu oran yüzde 53 olarak belirlendi. Erkeklerin akıllı telefonda kadınlara göre daha sık yaptığı şey ise maillerini kontrol etmek. Erkeklerin yüzde 13’ü akıllı telefonlarından maillerini kontrol ederken kadınlarda ise bu oran yüzde 7’yi geçmiyor. Türkiye’de akıllı telefon sahibi kişilerin telefonlarında ortalama 8 mobil uygulama bulunduğu belirlenirken, kadınların telefonunda ortalama 7 uygulama, erkeklerin telefonunda ise ortalama 9 uygulama olduğu görüldü. Akıllı telefon sahiplerinin en çok kullandığı mobil uygulamalar ise yüzde 92 ile WhatsApp ve yüzde 91 ile Facebook çıktı. Bu iki uygulamayı sırasıyla yüzde 69 ile Messenger, yüzde 67 ile Instagram ve yüzde 34 ile Twitter uygulamalarının takip ettiği tespit edildi.