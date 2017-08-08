Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’de Engin Gedik’ten boşalan Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Neşet Dereli getirildi. 1973 Ankara doğumlu Neşet Dereli, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında 15 yıla yakın bir süre reklam yazarlığı ve yönetmenlik görevlerinde bulunan Dereli, 2011-2013 yılları arasında, Marka ve Dijital Reklam Müdürü olarak Türk Hava Yolları’nın global marka iletişim stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı. 2013-2016 yılları arasında yine Türk Hava Yolları’nda İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev yapan Dereli, son olarak Halkbank’ta Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.