Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devinin yayınlayacağı bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar, yapılan canlı yayınlara dışarıdan katılabilme imkanına kavuşacak.

Her geçen gün platformuna yepyeni özellikler katmaya devam ediyor ve kullanıcılarının sesine kulak vermekten geri durmuyor. Henüz test aşamasında olan yeni özelliği ise kullanıcıların bir hayli beğenisini toplayacak gibi görünüyor.

Platformun test aşamasında olan yeni özelliği çoklu canlı yayın olarak belirtiliyor. Söz konusu özellik ile kullanıcılar, canlı yayın sırasında yakın arkadaşını canlı yayına davet edebilecek.

Kullanıcıların kullanımına yakın zamanda sunulması beklenen bu özellik ise şu şekilde çalışıyor. Canlı yayın yapan bir kullanıcı yakın arkadaşına yayınına katılması için davetiye gönderiyor.

Şayet arkadaşı gönderilen davetiyeyi kabul ederse o kişinin cihazı da canlı yayına açılıyor. Uygulamada ise ekran ikiye bölünerek iki taraflı ve farklı cihazlarla gerçekleşen ortak canlı yayın işlemi başlamış oluyor.

Canlı yayını izlemek isteyen diğer kullanıcılar ise ikiye bölünmüş ekranda farklı iki canlı yayını bir ekranda izleme fırsatına kavuşuyor.