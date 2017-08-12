Çin İnternet İdaresi (CAC), ülkedeki en büyük teknoloji şirketi  Tencent'in bünyesindeki Wechat adlı mesajlaşma uygulaması, Çin'de yasaklı olan  Twitter'ın yerli alternatifi Weibo ve Baidu şirketi bünyesindeki forum sitesi  Tieba'ya soruşturma açıldığını duyurdu.
 
CAC'ın açıklamasında, kullanıcıların söz konusu sosyal medya  platformlarında müstehcen paylaşımlar yaptığı, ulusal güvenlik, kamu emniyeti ve  sosyal düzeni tehdit eden dedikodular yaydığına ilişkin kanıtlar olduğu  belirtildi.
 
Wechat, Weibo ve Baidu Tieba'nın, siber güvenlik yasalarını ihlal eden  ve uygunsuz içeriklere izin verdikleri şüphesiyle başkent Pekin ve ülkenin  güneyindeki Guangdong eyaletindeki müfettişler tarafından soruşturulacağı kaydedildi.
 
CAC'ın, internetteki içerikler ve sosyal medya platformlarının  yasalara uygunluğuna yönelik denetim faaliyetlerini güçlendireceği vurgulandı.
 
Ülkenin yeni siber güvenlik yasası, geçen yılın kasım ayından yapılan  Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yasalaşarak, 1 Haziran itibariyle yürürlüğe  girmişti.
 
Çin'de bu yılın ikinci çeyreğinde, ulusal güvenliği tehdit eden,  şiddete teşvik eden ve asılsız söylentiler yayarak toplumda huzursuzluğa neden  olan 3 bin 918 internet sitesinin kapatıldığı, 810 bin kişisel kullanıcı  hesabının ise engellendiği açıklanmıştı.
 
Youtube, Facebook, Instagram ve Twitter gibi uluslararası sosyal  paylaşım sitelerine erişimin yasak olduğu Çin'de bunların yerine "Sina", "Youku"  ve "Wechat" gibi yerli alternatifler kullanılıyor.
 
Siber ortam üzerindeki sıkı denetimleri ile bilinen ülkede "Çin Seddi"  olarak da bilinen bir güvenlik duvarı ile kesintisiz veri taraması yapılıyor.  "Sakıncalı" olduğu belirtilen içerikler anında erişime kapatılıyor.