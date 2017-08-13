Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanan bir rapor, Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin, Eylül ayı sonunda sona erecek olan üçüncü çeyrek mali yılında, Apple'dan daha fazla telefon satacağını öngörüyor. Huawei, 2021 yılına kadar dünyanın önde gelen telefon üretici olmayı hedefliyor.



Huawei, P ve M serisi telefonları ile satış rakamlarını arttırmayı başarmıştı. Üçüncü çeyrekte Huawei, ikinci çeyrekte sevk edilen 38.5 milyona kıyasla 40 milyon adetten fazla satış yapabilir. Aynı zamanda, iPhone'un satışları ise Temmuz'dan Eylül'e kadar düşebilir. Bu çeyrekte, tüketicilerin gelecek 2017 yeni telefonları piyasaya sunuluncaya kadar iPhone modellerini satın almayı bırakmaları bekleniyor.

Apple'ın mali yılın üçüncü çeyreğinde şirket, 41.3 milyon iPhone sattı ve bu rakam, yıllık bazda küçük bir iyileşme göstermişti.



2017'nin 2. çeyreğinin sonunda Huawei, küresel akıllı telefon pazarında yüzde 11.3'lük bir paya sahip oldu. Apple'ın yüzde 12 olan payı, Huawei'nin yaklaşık 2,5 milyon telefon adedi üretmesini sağladı. Temmuz'dan Eylül'e kadar olan dönemde; Huawei'nin akıllı telefon satışlarında zirveye oturması bekleniyor.