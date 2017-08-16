Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

700 milyondan fazla kullanıcısı ile dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım ağı olan Instagram, oldukça yükselen büyüme ivmesini devam ettirmek ve kullanıcılara daha iyi bir sosyal medya deneyimi sunabilmek için her geçen gün farklı bir yenilik ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

Kullanıcıların canlı yayınlara arkadaşlarını davet edebilmesine imkan tanıyacak olan çoklu canlı yayın desteği için çalışmalarını sürdüren Instagram, yorum sisteminde de kullanıcıları sevindiren bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

YORUMLAR FACEBOOK GİBİ OLACAK

Instagram'da herhangi bir yorumu cevaplamak için Yanıtla butonuna tıklandığında, yorum sahibinin kullanıcı adı otomatik olarak ekleniyor ve bu sayede kullanıcı yorumuna cevap geldiği konusunda bilgilendiriliyor. Kullanıcıları bu durumun oluşturduğu yorum Karmaşasından kurtarmak isteyen Instagram, tıpkı Facebook'ta olduğu gibi yorumlara verilen cevapları bir grup altında toplayacak.

Bu sayede özellikle yüksek takipçi sayısına sahip olan hesaplarda kullanıcılara verilen yanıtların ve yorumlar aracılığıyla yapılan tartışmaların rahatlıkla görüntülenmesi hedefleniyor. Yorum alanında yapılan bu değişikliğin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android kullanıcıları ile buluşacağı açıklandı.