Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menkul kıymet firması Bernstein bugün müşterilere gönderdiği notta, Google'ın bu yıl Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde varsayılan arama motoru olarak kalması için Apple'a yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yapacağını belirten bir not gönderdi. Bu, üç yıl önce, Google'ın aynı lisans hakları karşılığında Apple'a ödediği miktar ile aynı.Google'ın geliri, Apple tarafından hızla büyüyen hizmetler sektörüne yöneliktir.

Bernstein analisti A.M. Sacconaghi Jr, yatırımcılara, böyle yüksek bir lisanslama ücreti talep ederek, Apple'ın Google'ı tamamen devirmeyi başarabileceğini söyledi. Analist, Google'ın hangi noktada Apple'a bir kuruş vermemeye karar vereceğini de merak ediyor. Google, Apple'ın varsayılan olarak başka bir seçeneği içermesini engellemek için arama motorunun popülerliğine güveniyor. Şu anda, iPhone ve iPad kullanıcıları, Ayarlar seçeneğinin altındaki Safari'yi tıklatarak varsayılan arama motorunu değiştirebilir.

Google, ilk günden beri Apple iPhone'da varsayılan arama motoru oldu. YouTube ve Google Haritalar gibi diğer Google uygulamaları, Apple tarafından başlatıldığında iOS 6'ya kadar iPhone ve iPad ana sayfasında dolaşmayı başardı. Google, her ikisi de App Store'dan ücretsiz olarak sunulan yeni iOS uygulamalarıyla değiştirildi ve Apple Haritalar, Google Haritalar'ın yerine iPhone ve iPad'deki varsayılan haritalama uygulaması olarak değiştirdi.