Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok satan telefonundan biri olan iPhone'un 10. yılına özel tasarladığı iPhone X'in Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu.

Özellikle iPhone 8'in satış fiyatı ve piyasaya sürülme tarihinin belli olmasının ardından gözler iPhone X'e döndü.





iPhone x 64 gb modeli Amerika'da 999 dolara satışa çıkacak. Apple tarafından açıklanan iPhone X ön sipariş tarihi 27 Ekim. Ancak bu tarihte ön sipariş alacak ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.





Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika,





Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.





Türkiye'de ise satışa sunulma tarihi en erken kasım ayı sonu veya aralık ayını bulabilir.





iPhone X, gümüş ve uzay grisi seçenekleriyle 64 gb ve 256 gb modelleriyle satışa sunulacak.





10. yıl için özel tasarlanan iPhone X 64 gb modelinin Türkiye'deki satış fiyatı 6 bin 99 TL olacak.





iPhone X 256 gb modelinin ise piyasaya 6 bin 899 TL'ye sunulacağı öğrenildi.





