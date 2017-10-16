Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından Gazi Üniversitesi (GÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile düzenlenen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından desteklenen “10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’’ 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez bina konferans salonunda gerçekleştirilecek programa Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.10. kez düzenlenmekte olan uluslararası konferansın bu yılki ana teması ise, “Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ” olarak belirlendi. Katılımın herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinlikte, katılımcılara bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri de veriliyor.