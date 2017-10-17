Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell, ‘Turkcell Finansal Hizmetler’ çatısı altında sunduğu Financell ve Paycell çözümlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşıdı. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri bundan böyle Financell ile 12, 24 ve 36 ay taksit seçeneklerinin yanı sıra dilerse bedelin bir kısmını peşin, kalan kısmını taksitlendirerek ödeme yapabilecek. Bugüne dek teknolojik ürünlere ulaşımda 3 milyonu aşkın kişiye 6 milyar TL’den fazla finansman desteği sağladıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Müşterilerimizin finansal işlemlerinde hayatlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaç duydukları en uygun cihaza kendi bütçesine en uygun ödeme seçenekleriyle sahip olabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.